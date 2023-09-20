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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قضى 6 أيام تحت الأنقاض.. منقذون ينجحون في انتشال حمار بالمغرب

انقاذ حمار
انقاذ حمار

ضرب الزلزال أرجاء المغرب وخلف دمارا زادت خسائره عن ٣ آلاف شخص خلافا لمئات الإصابات والخسائر المادية، بينما شهدت مؤخرا المنطقة المنكوبة حادثا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب مقطع فيديو قصير انتشر بسرعة كبيرة، تمكن منقذون من تحرير حمار من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرًا.


فريق إنقاذ بريطاني نشر على صفحته على فيسبوك مقطع فيديو يظهر عملية انتشال الحمار حيًا رغم أنه أمضى ستة أيام محتجزًا تحت الأنقاض.


وأظهرت صور متداولة عددًا من الأهالي يحتفلون بإنقاذ الحمار الذي بدا أنه في حالة صحية جيدة.


وأدى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب، في الثامن من سبتمبر الجاري، إلى وفاة أكثر من 2900 شخص، كما ألحق أضرارًا هائلة بالمباني والبنية التحتية.

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