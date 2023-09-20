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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر كبير على صحة الإنسان.. 98% من الأوروبيين يتنفسون هواء ملوثا بشدة

تلوث الهواء
تلوث الهواء

ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، نقلا عن نتائج أبحاثها، أن غالبية سكان الدول الأوروبية “98%” يتنفسون بانتظام هواء ملوثا بشدة.

وأوضحت “الجارديان”، نقلا عن بيانات منظمة الصحة العالمية، أن “تركيز الجزيئات الدقيقة في الهواء أقل من خمسة ميكروجرامات لكل متر مكعب، حيث يشكل الغبار والسخام والأوساخ وجزيئات الدخان التي تنطلق في الغلاف الجوي عند حرق الوقود الأحفوري خطراً على صحة الإنسان”.

وأضافت أن “جميع الدول الأوروبية تقريبا تتعرض لمستويات متزايدة من تلوث الهواء”.

ولفتت إلي أن “ما يقرب من ثلثي سكان الدول الأوروبية يعيشون في مناطق يزيد فيها مستوى التلوث عن ضعف المعدل الطبيعي”.

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وأكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أنه تم تسجيل الهواء الأكثر تلوثًا في مقدونيا الشمالية.

اوروبا تلوث الهواء

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