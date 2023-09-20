ميقاتي يحذر أوروبا : النزوح السوري يشكل خطرا على الجميع

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ان انتخاب رئيس للبنان يمثل أولوية قصوي له ولجميع اللبنانيين، مبينا أن دولة قطر تلعب دورا هاما في بلاده.

وقال ميقاتي في تصريحات لـLBCI : " لم أسمع من نائبة وزير الخارجية الأمريكية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني أحد باسم العماد جوزيف عون كمرشح".

وأضاف ميقاتي : أن النزوح السوري يمثل خطرا كبيرا لا يقتصر تأثيره فقط على لبنان بل على المجتمع الدولي وأوروبا وإن لم نتعاون جميعاً لوقف النزيف من الهجرة من سوريا إلى خارجها فهذا النزف سيصل إلى أوروبا.

وتابع : أننا نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس وأن تكون هناك جلسات متتالية واصفًا اقتراح برّي بأنه صائب وممرّ ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان لا اسم الرئيس.

وشدد على أننا لا نُريد مساعدة النازحين في لبنان بل عودتهم الى سوريا ومساعدتهم في أرضهم لاسيما أن النزوح الأخير اقتصادي.