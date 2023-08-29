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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يبحث تطورات محاولات نزوح سوريين إلى لبنان عبر معابر غير شرعية

صدى البلد

حث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب، موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان؛ وذلك في ضوء دخول أعداد من السوريين إلى لبنان عبر معابر غير شرعية على الحدود البرية بين لبنان وسوريا.

جاء ذلك في اجتماع عقده ميقاتي اليوم بحضور وزير المهجرين عصام شرف الدين والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.
وقال وزير المهجرين إن الاجتماع تناول موضوع النزوح السوري الجديد منذ ثلاثة أسابيع، معتبرا أن هذا الأمر يشكل ظاهرة خطيرة جدا، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية.

وأضاف أن الحديث - خلال اللقاء - تناول سبل وضع آلية لردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسئولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام للتنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسئولية أي شخص يستضيف أحدا من النازحين غير الشرعيين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الاتصال بسوريا على أعلى مستوى لبحث هذا الأمر.

جدير بالذكر أن الجيش اللبناني أعلن أن قواته أحبطت محاولة تسلل 1550 سوريا عبر الحدود البرية بين لبنان وسوريا على مدار الأسبوعين الماضيين.

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