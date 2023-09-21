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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب مسعور ينهش رجلاً بوحشية مروعة في بريطانيا |شاهد

كلب مسعو ينهش رجلاً
كلب مسعو ينهش رجلاً بوحشية مروعة

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عامًا بعد أن التقطت كاميرات المراقبة فيديو مروعاً لكلب من نوع "الدرواس" وهو يهاجم بوحشية رجلًا في الشارع. 

ويظهر الفيديو، الذي تم التقاطه على طريق هاندسوورث في شيفيلد البريطانية، رجلاً يحمل كلبه الأسود الصغير عاليًا بينما يهاجم حيوان أكبر ذراعه وساقيه. 

 كلب مسعور ينهش رجلاً بوحشية مروعة 

وأظهر المقطع، الذي نشره موقع شيفيلد أونلاين، الرجل وهو يحاول صد الحيوان قبل أن يجره إلى الطريق.

ويبدو بعد ذلك أن سائق سيارة سريع التفكير يصدم الكلب المهاجم مما يسمح للرجل بالتحرر مع حيوانه الأليف والهروب.

 وأفاد موقع Examiner Live أن الرجل أصيب بجروح في ذراعه وصدره.


فيما تم استدعاء الضباط إلى مكان الحادث حيث تعرض الرجل للعض من قبل كلب. 

وفي وقت لاحق تم احتواء الكلب الخارج عن السيطرة والقبض عليه من قبل ضباط مسلحين. 

كما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عامًا من شيفيلد البريطانية للاشتباه في وجود كلب خطير خارج نطاق السيطرة ولا يزال رهن الاحتجاز مع استمرار المناشدات للحصول على معلومات.

كلب كلب مفترس كلب مسعور كاميرات المراقبة

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