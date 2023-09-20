رئيس حي الجمرك: العقار المنهار صادر له قرار هدم كلي ولم ينفذ

أكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، أن العقار المنهار بالحي صادر له قرار هدم كلي رقم 121 لسنة 2023، ولم ينفذ.

وشهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، انهيار عقار قديم مكون من أرضي وثلاث طوابق، بـ 14 شارع عبدالوهاب براس التين بالجمرك.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بحي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وتبين انهيار العقار المكون من أرضي وثلاث طوابق، وصادر له قرار هدم كلي، وقد سقطت منه أجزاء بالأمس واليوم النهار بالكامل.