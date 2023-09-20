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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسسة أبو العينين تشارك التحالف الوطني في توزيع سلع غذائية بشمال سيناء

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى عن مشاركة مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني لتوزيع 7 آلاف كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في شمال سيناء. 

 

مؤسسة أبو العينين تشارك التحالف الوطني لتوزيع سلع غذائية في شمال سيناء 

وعرض التقرير، المذاع من خلال قناة “صدى البلد” في برنامج “على مسئوليتي” صورًا ومقاطع من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري لتوزيع أكثر من 7 آلاف صندوق من المواد الأساسية والغذائية لأهالي العريش ورفح والشيخ زويد. 

 

وتحدث محمد عبد الفاضل شوشة، محافظ سيناء عن الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات التحالف الوطني في الفترة الأخيرة، قائلا إنه يجب عليه أن يشكر التحالف الوطني الذي جمع كل تلك المؤسسات بالكامل، وقامت المؤسسات بالحضور والتشريف في محافظة شمال سيناء، "كانوا جايين بالخير سواء مواد غذائية متعددة، ومواد أساسية زي حلوى المولد اللي كان معمول حسابها، فضلا عن الاحتياجات الضرورية بمناسبة دخول المدارس". 

 

وتابع محافظ شمال سيناء، أنه  يوجد قافلة طبية تعمل في مدينة الشيخ زويد، ومستشفى الشيخ زويد لأمراض العيون وخلافه. 

 

ومن جانبه، قال الحاج مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أنه المؤسسة تتعامل مع مؤسسات خيرية معتدلة، يتم تقديم عينيات لها من مواسم الخير، والمؤسسة متواجدة في سيناء بكراتين تموينية، وحلوى المولد، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، فضلا عن أدوية وخيرات كثيرة لتوزيعها على أهالي شمال سيناء. 

 

واستكمل، أن المؤسسة من خلال التحالف الوطني تتحدث عن أنها تصل إلى مصر من أقصاها حتى أدناها، خاصة أن بعض المواطنين كانوا يشتكون من عدم وصول التحالف الوطني للأماكن البعيدة.  

مؤسسة ابو العينين التحالف الوطني الإعلامي أحمد موسى قناة “صدى البلد” برنامج “على مسئوليتي”

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