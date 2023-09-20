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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبيرة اقتصاد: التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية ضروري.. ومصر قلب القارة

صدى البلد

 


قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الرئيس السيسي أعاد العلاقات الطيبة التي تربط مصر بدول القارة بعد انقطاعها منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وكذلك يستطيع مساعدتها للنهوض بالبنية التحتية و التطوير لتحقيق التكامل الاقتصادي وبناء سوق أفريقية مشتركة قوي و يحتوي جميع الدول.


وأضافت "الملاح"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إنشاء سوق أفريقية مشتركة مشروع لابد منه، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، خاصة وأن أفريقيا مليئة بالمواد الخام، والمعادن مثل الحديد، و النحاس.

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وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية،  أن مصر تعتبر قلب افريقيا، أن قرب المسافة بين مصر ودول إفريقيا يسهل عمليات نقل البضائع ويعظم من أهمية إنشاء سوق افريقية مشتركة، حيث إن تكلفة النقل ستكون بسيطة وغير مكلفة مقارنة بدول آخرى، مما يعود علينا بزيادة في التدفقات الدولارية التي نحتاج إليها في الوقت الحالي لحل أزمة العملة الصعبة.


وأشارت إلى أن بعض الدول الافريقية ينقصها وجود بنية تحتية تساعد في تطوير المشروعات الاستثمارية الكبيرة، و لكن يمكن لمصر أن يكون لها دور في تطوير البنية التحتية لهذه الدول لما لها من خبرات في هذا المجال، حتى يستفاد الجانبان من الخيرات الأفريقية ونقل الخبرات و العمالة بين دول القارة، فضلا عن اقامة سوق صناعية للدول الآخرى المصدرة لإفريقيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمعنى جذب استثمارات الدول الكبرى كالصين، المانيا، امريكا، و روسيا، في منطقة قناة السويس و يتم تصدير المنتج لدول افريقيا، و بيعه داخل مصر بمواصفات اوروبية و أسعار محلية.

 

 

البنية التحتية التدفقات الدولارية التكامل الاقتصادي الجدوي الإقتصادية الدكتورة هدى الملاح الدول الافريقية

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