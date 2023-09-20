القومي لذوي الإعاقة: بروتوكول مع الهيئة الوطنية لتسهيل المشاركة في الانتخابات

أبدت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سعادتها بما تقوم به الدولة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت كريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" ننسق مع مختلف الجهات في الدولة لتمكين ودمج ذوي الهمم في الدولة".

وتابعت " بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية ".

وأكملت" يجب أن يكون لذوي الهمم دور في مباشرة حقوقهم السياسية ويمارسون حقوقهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ".

ولفتت إيمان كريم :" المجلس القومي يقدم الخبرات الفنية لتسهيل مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ".