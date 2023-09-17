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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك 100 طفل من ذوي الهمم والأيتام توزيع شنط المدارس

معرض أهلا مدارسنا
معرض أهلا مدارسنا

حضر  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم، حفل إفطار "مؤسسة احنا الخير" مع الأطفال الأيتام  وذوي الهمم وضعاف السمع  بشاطى المندرة المجاني ، والذي يأتي تزامنا مع سلسلة معارض اهلا مدرسنا ضمن  استعدادات بداية العام الدراسي الجديد.

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادتة وأكد أن محافظة الإسكندرية لا تدخر جهدا لتقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها وخاصة من ذوى الهمم والقدرات الخاصة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأثناء الاحتفالية قام محافظ الإسكندرية بتوزيع شنط المدارس علي 100 طفل من الأيتام  وذوي الهمم وضعاف السمع ، كما تضمن الإحتفال عدد من الفقرات الفنية و  الغنائية و الألعاب و مسابقات للأطفال ،  وذلك في  أطار حرص  محافظة الإسكندرية  على رعاية مثل هذه الاحتفالات لإدخال البهجة على أبنائنا من ذوي الهمم والأيتام كما قامت مؤسسة إحنا الخير  بتوزيع 11,000 شنطة مدرسية بالنجوع والقري والمناطق الاكثر إحتياجا  بالإسكندرية.

كما قدم الشريف الشكر والعرفان لإدارة السياحة والمصايف على الجهد المبذول خلال فترة الصيف وترحيبهم بكل زوار الإسكندرية وقدم شكر خاص لمؤسسة إحنا الخير وماتقدمه من  جهود فى خدمة أبنائنا من الأيتام وذوى الهمم ، مشيدًا بالدور  الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع السكندري. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والدكتور  محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف،  والدكتورة رباب مدني  رئيس حي منتزة ثان ، والأستاذة مني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحنا الخير.

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