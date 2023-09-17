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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم تدريبا حول نظم المعلومات الجغرافية في الإدارة البيئية

صدى البلد

بدأت اليوم /الأحد/، فعاليات الدورة التدريبية حول "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الإدارة البيئية المستدامة"، بمكتبة الإسكندرية، والتي ينظمها قطاع البحث الأكاديمي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بالمكتبة؛ بالتعاون مع مشروع بناء القدرات الوطنية المرحلة الثالثة بوزارة البيئة.


ويقدم الدورة - التي تستمر فعالياتها على مدى ثلاثة أيام - الدكتور كريم عمر مستشار أول لشئون البيئة والتنوع البيولوجي، ومقيم عالمي في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وخبير نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة بخبرة ميدانية أكثر من 17 عاما في مجال حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي داخل وخارج المحميات الطبيعية، ورسم الخرائط والبحث العلمي وإدارة المشروعات، وإنشاء برامج التعليم والتوعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.


تأتي الدورة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتنمية القدرات العلمية والمعرفية للشباب ونشر الوعي والتفكير العلمي بينهم، وبتدريب الشباب على استخدام أحدث التقنيات لتحليل البيانات.


جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي استكمالا لتعاون المكتبة مع وزارة البيئة بمشروع بناء القدرات الوطنية المرحلة الثالثة، الذي بدأ بمبادرة "الحفاظ على الطبيعة: أسلوب حياة والتزام إنساني"، وشارك فيه حوالي 100 من طلاب جامعتي الإسكندرية ودمنهور؛ للتوعية بأهم الاتفاقيات الدولية: ومنها اتفاقية "ريو" التي تشمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.

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