نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
129مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد في قنا

كشف محمود حافظ مراسل قناة صدى البلد من قنا، انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة قنا، موضحا أن بها 2 مليون و215 ألف ناخب ومقسمة على دوائر انتخابية.


وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية سارة مجدي، وأحمد دياب، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، على قناة صدى البلد، أن هناك 129 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد في قنا.


ولفت مراسل صدى البلد، إلى أن يوم أمس من الانتخابات في قنا شهد إقبالا كثيفا على المشاركة في التصويت وكان هناك انتظاما في مواعيد اللجان وسط حضور كبار السن والسيدات.


وأكد أن الملحوظ في انتخابات النواب في يومها الأول بقنا اتسم بالطابع القبلي أو العائلي، بمعنى أن هناك عائلات كاملة من عشرات الأفراد تذهب إلى اللجان مرة واحدة للمشاركة في المارثون الانتخابي.


واختتم أن أحد الشباب أعلن خطوبته من داخل إحدى اللجان الانتخابية في قنا، وقام بتوزيع الحلويات على كل الموجودين داخل اللجنة والمشاركين في العملية الانتخابية.


 

