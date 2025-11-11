129مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد في قنا

كشف محمود حافظ مراسل قناة صدى البلد من قنا، انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة قنا، موضحا أن بها 2 مليون و215 ألف ناخب ومقسمة على دوائر انتخابية.



وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية سارة مجدي، وأحمد دياب، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، على قناة صدى البلد، أن هناك 129 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد في قنا.



ولفت مراسل صدى البلد، إلى أن يوم أمس من الانتخابات في قنا شهد إقبالا كثيفا على المشاركة في التصويت وكان هناك انتظاما في مواعيد اللجان وسط حضور كبار السن والسيدات.



وأكد أن الملحوظ في انتخابات النواب في يومها الأول بقنا اتسم بالطابع القبلي أو العائلي، بمعنى أن هناك عائلات كاملة من عشرات الأفراد تذهب إلى اللجان مرة واحدة للمشاركة في المارثون الانتخابي.



واختتم أن أحد الشباب أعلن خطوبته من داخل إحدى اللجان الانتخابية في قنا، وقام بتوزيع الحلويات على كل الموجودين داخل اللجنة والمشاركين في العملية الانتخابية.



