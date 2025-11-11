تموين القليوبية: تحرير 73 مخالفة في عدد من مراكز المحافظة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية عل الأسواق بمختلف مناطق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 73 مخالفة تموينية بنطاق دوائر مراكز شبين القناطر، كفر شكر، حي غرب شبرا الخيمة، مركز ومدينة بنها، القناطر الخيرية، والخانكة، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين بالقليوبية، بشأن تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والعمل على استقرار الحالة التموينية بالمحافظة.

وشنت إدارات التموين بالمراكز المذكورة، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.