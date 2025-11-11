قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
إعلام عبري: الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غلاف غزة
وزير قطاع الأعمال العام يتابع آخر مستجدات مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية .. فيديو وصور
إقبال متوسط من الشباب بانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة .. فيديو و صور
مصر تعلن كشفا أثريا جديدا داخل هرم خوفو في 2026
الوطنية للانتخابات تعلن فتح جميع اللجان عدا 3 بالجيزة و3 بإدفو وأسوان وبنى سويف
خطة تنظيمية متكاملة أمام لجان الجيزة لتسهيل حركة الناخبين| بالصور
بين دعم الشباب وحرص كبار السن.. صناديق الاقتراع في الإسكندرية تشهد إقبالاً متزايداً
تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلام عبري: الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غلاف غزة

إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال إعلام إسرائيلي، إن الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غلاف غزة.

وأوضح أعلام إسرائيلي، أن القاعدة الأمريكية ستقام على حدود غزة لإيواء آلاف الجنود والحفاظ على وقف إطلاق النار

ولفت إلى أن القاعدة الأمريكية مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تكلفة القاعدة التي تنوي الولايات المتحدة بناءها في غلاف غزة تصل إلى نحو نصف مليار دولار، كما بدأ بدراسة مواقع محتملة في قطاع غزة لإنشاء القاعدة العسكرية.

نوه بأن الأمريكيون عملوا على دفع مسألة القاعدة العسكرية بغلاف غزة إلى الأمام بالتعاون مع الحكومة والجيش الإسرائيليين.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

