إعلام عبري: الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غلاف غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال إعلام إسرائيلي، إن الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غلاف غزة.

وأوضح أعلام إسرائيلي، أن القاعدة الأمريكية ستقام على حدود غزة لإيواء آلاف الجنود والحفاظ على وقف إطلاق النار

ولفت إلى أن القاعدة الأمريكية مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تكلفة القاعدة التي تنوي الولايات المتحدة بناءها في غلاف غزة تصل إلى نحو نصف مليار دولار، كما بدأ بدراسة مواقع محتملة في قطاع غزة لإنشاء القاعدة العسكرية.

نوه بأن الأمريكيون عملوا على دفع مسألة القاعدة العسكرية بغلاف غزة إلى الأمام بالتعاون مع الحكومة والجيش الإسرائيليين.