قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطة أمريكية "سريعة" لبناء قاعدة عسكرية قرب غزة بتكلفة نصف مليار دولار

خطة أمريكية "سريعة" لبناء قاعدة عسكرية
خطة أمريكية "سريعة" لبناء قاعدة عسكرية
القسم الخارجي

كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود خطة أمريكية طموحة وعاجلة لإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة في منطقة "غلاف غزة"، بهدف دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدارة المرحلة الأمنية لما بعد الحرب في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق دفع أمريكي لإنشاء قوة دولية تُعنى باستقرار قطاع غزة، مما يرسخ الدور المباشر لواشنطن في ترتيبات المنطقة.

تفاصيل المشروع الضخم

ووفقاً للمعلومات الواردة من مصادر إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تخطط لإقامة هذه القاعدة العسكرية على حدود غزة مباشرة، وتُقدّر تكلفتها المبدئية بنحو نصف مليار دولار أمريكي (500 مليون دولار).

وتُشير التقارير إلى أن القاعدة ستكون مخصصة لاستيعاب وإيواء آلاف الجنود الذين سيكونون جزءاً من القوات الدولية التي يُتوقع أن تعمل في قطاع غزة. 

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه القوات، التي سيتم دعمها لوجستياً من القاعدة، في الحفاظ على أي اتفاق وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار الأمني.

جهود أمريكية إسرائيلية مشتركة

المثير للاهتمام هو أن عملية بناء هذه القاعدة وتحديد موقعها تتم بالتعاون الوثيق والمباشر مع الحكومة والجيش الإسرائيليين. 

وتفيد التقارير بأن الأمريكيين بدأوا بالفعل في دراسة مواقع محتملة لإنشاء هذه المنشأة العسكرية الضخمة في المنطقة المحيطة بالقطاع، في إشارة إلى أن واشنطن تعمل على دفع هذا المشروع الأمني المعقد إلى الأمام بسرعة.

وتعد الخطوة امتداداً لجهود أمريكية سابقة تتعلق بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة المحتلة، حيث كانت تقارير سابقة قد كشفت عن وجود قاعدة أمريكية "سرية" تحمل الاسم الرمزي "الموقع 512" في صحراء النقب قرب حدود غزة، وقد أُنشئت في الأصل لمراقبة الصواريخ.

سياق القوة الدولية والدعم اللوجستي

ويُشكل إنشاء هذه القاعدة حجر الزاوية في خطة أمنية أمريكية أوسع تتعلق بنشر قوة دولية للمساهمة في استقرار غزة، تضم قوات من دول إسلامية وعربية وأوروبية، وتتركز مهمتها حول نزع السلاح وإدارة المساعدات.

وتمثل القاعدة المزمع إنشاؤها المركز اللوجستي والتنسيقي الرئيسي لهذه القوة، ما يؤكد أن الإدارة الأمريكية ترى في الوجود العسكري المباشر على حدود غزة ضرورة لا غنى عنها لتحقيق أهدافها الأمنية والإنسانية في مرحلة ما بعد الحرب.

خطة أمريكية إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة غلاف غزة وقف إطلاق النار الحرب في القطاع الولايات المتحدة غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته برفقة والدته

موجها رسالة عاطفية وسياسية.. رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته برفقة والدته |شاهد

الرئيس العراقي

مطالبا شعبه بالمشاركة.. رئيس العراق: الاقتراع "الطريق الوحيد" لتصحيح الأخطاء

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد