نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
أخبار العالم

أسعار النفط تتراجع في آسيا وسط مخاوف من تخمة المعروض

أسعار النفط تتراجع
أسعار النفط تتراجع
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، لتفقد مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع استمرار مخاوف الأسواق من تخمة معروض متوقعة في العام المقبل، بينما ساهم استقرار الدولار الأمريكي في زيادة الضغط على الأسعار.

كانت أسعار الخام قد وجدت بعض الدعم في الجلسة السابقة مع إحراز المشرعين الأمريكيين تقدّمًا نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الطويل، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية التي عززت المخاوف بشأن الإمدادات.

لكن الأسواق بقيت متوترة حيال احتمالات زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، في وقت يواصل فيه الدولار الأمريكي إظهار قدر من القوة، ما أعاق أي محاولة لتعافي أسعار النفط؛ بحسب ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتراجع خام برنت تسليم يناير بنسبة 0.3% إلى 63.89 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها إلى 59.88 دولارًا للبرميل ورغم أن الأسعار تتداول فوق أدنى مستوياتها الأخيرة، إلا أنها لا تزال تسجل خسائر منذ بداية عام 2025 وسط تزايد المخاوف من تخمة معروض وضعف الطلب العالمي. 

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية، مواصلًا مكاسبه المحدودة التي حققها في الجلسة السابقة، مدعومًا بتقدّم في الجهود الرامية لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وارتفعت المعنويات في الأسواق بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على النظر في مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تمويل الحكومة الفيدرالية.

ويُعد الإغلاق الحكومي أحد أبرز مصادر القلق في أسواق النفط مؤخرًا، نظرًا إلى أنه أثّر على حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك للوقود في العالم.

