أسعار النفط تتراجع في آسيا وسط مخاوف من تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، لتفقد مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع استمرار مخاوف الأسواق من تخمة معروض متوقعة في العام المقبل، بينما ساهم استقرار الدولار الأمريكي في زيادة الضغط على الأسعار.

كانت أسعار الخام قد وجدت بعض الدعم في الجلسة السابقة مع إحراز المشرعين الأمريكيين تقدّمًا نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الطويل، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية التي عززت المخاوف بشأن الإمدادات.

لكن الأسواق بقيت متوترة حيال احتمالات زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، في وقت يواصل فيه الدولار الأمريكي إظهار قدر من القوة، ما أعاق أي محاولة لتعافي أسعار النفط؛ بحسب ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتراجع خام برنت تسليم يناير بنسبة 0.3% إلى 63.89 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها إلى 59.88 دولارًا للبرميل ورغم أن الأسعار تتداول فوق أدنى مستوياتها الأخيرة، إلا أنها لا تزال تسجل خسائر منذ بداية عام 2025 وسط تزايد المخاوف من تخمة معروض وضعف الطلب العالمي.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية، مواصلًا مكاسبه المحدودة التي حققها في الجلسة السابقة، مدعومًا بتقدّم في الجهود الرامية لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وارتفعت المعنويات في الأسواق بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على النظر في مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تمويل الحكومة الفيدرالية.

ويُعد الإغلاق الحكومي أحد أبرز مصادر القلق في أسواق النفط مؤخرًا، نظرًا إلى أنه أثّر على حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك للوقود في العالم.