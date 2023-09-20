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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة 50% .. قطاع الأعمال : شركاتنا تحقق أرباحًا جديدة غير مسبوقة

قطاع الاعمال
قطاع الاعمال

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن مؤشرات نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال تشير إلى تحقيق أرباح لم تحدث من قبل. 

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وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شركات قطاع الأعمال العام تحقق أرباح بزيادة تصل إلى 50 % عن مثيلتها العام الماضي".

وتابع منصور عبد الغني:"  هناك خطة تطوير وتحديث شاملة يتم القيام بها في شركات قطاع الأعمال لزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وإدخال تكنولوجيات جديدة ".

وعن تسويق الأقطان المصرية قال منصور عبد الغني :" الدولة أنشأت منظومة لتسويق الأقطان المصرية وتقوم على البيع مباشرة من الفلاح للمشتري دون وسطاء مطلقا".

وتابع:" يتم بيع الاقطان من خلال مزايدة علنية في حضور المزارع صاحب المحصول ويتم البيع مباشرة للمشتري وعائد البيع يحصل عليه المزارع كاملا ".

الأعمال قطاع الاعمال أرباح الأقطان اخبار التوك شو

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