قطاع الأعمال : متوسط سعر قنطار القطن تخطى 11 ألف جنيه بالمزادات

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لدعم الفلاح والمزارع بشكل كبير خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" القطن واجه مشاكل خاصة بعملية التسويق في فترة من الفترات".

وأضاف عبد الغني :" الدولة أنشأت منظومة لتسويق الأقطان المصرية وتقوم على البيع مباشرة من الفلاح للشاري دون وسطاء مطلقا".

وتابع:" يتم بيع الاقطان من خلال مزايدة علنية في حضور المزارع صاحب المحصول ويتم البيع مباشرة للشاري وعائد البيع يحصل عليه المزارع كاملا ".

وأكمل منصور عبد الغني:" تم بدء أول مزاد في 3 محافظات وهم الفيوم وبني سويف والمنيا بأسعار وصل متوسطها 11 ألفا و270 جنيه للقنطار الواحد".