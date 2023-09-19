زراعة سوهاج: بدء موسم حصاد محصول القطن على مساحة 190 فدانا

أعلن الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، عن بدء موسم جني محصول القطن لهذا العام بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



جاء ذلك خلال مشاركته وقيادات مديرية الزراعة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، في أعمال جني محصول القطن بقرية "أولاد يحى الحاجر" بدائرة مركز دار السلام.



وقال دياب إن إجمالي المساحة المزروعة قطنا بالمحافظة هذا العام بلغت 190 فدانا، حيث تمت الزراعة ببذور من صنفي جيزة 95 بمراكز "طما، وجهينة، والمنشاة، والعسيرات، وساقلتة، والمراغة"، وجيزة 98 بمركز دار السلام، وهي من الأصناف المعروفة بجودتها العالية وقوة نموها الخضري وإنتاجها الوفير.



وأشار وكيل وزارة زراعة سوهاج إلى قيام المديرية بتنفيذ خطة موسعة لمقاومة الآفات والحشائش التي تصيب المحصول، من خلال برامج المقاومة الحيوية في مكافحة ديدان اللوز "القرنفلية" و"الشوكية"، إلي جانب تنظيم ندوات توعية إرشادية للمزارعين والمشرفين الزراعيين بالجمعيات الزراعية المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، للتوعية بأفضل الطرق والأساليب العلمية المتبعة في زراعة وجمع محصول القطن، منوهاً بأنه جار جمع المحصول بجميع مراكز المحافظة بمراكز تجميع القطن بقرية "شندويل البلد".