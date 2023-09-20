الجيران اشتكوا.. سلوك ميجان ماركل يسبب مشكلات لزوجها الأمير هاري في أمريكا

أثار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل الجدل مجددا ولكن في مسكنهما الأمريكي الذي انتقلا إليه بعد الرحيل من القصر الملكي البريطاني نتيجة لهجوم الزوجين على أفراد الاسرة.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، أظهر جيران الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل نوعا من الانزعاج من جيرة الزوجين في مونتيسيتو في كاليفورنيا.

ويتطلع الجيران إلى رحيل الزوجين عن المنطقة، وذلك بسبب أسلوب حياتهما، حيث ادعى أحد جيران الزوجين في مونتيسيتو أن «ميجان عالية وقوية ولا يمكننا الانتظار حتى ترحل».



وقالت إحدى الجيران، في محادثة مع صحيفة ديلي إكسبريس، إنها تتلاعب بزوجها الأمير هاري، وهو الرأي الذي ردده أيضا توماس ماركل، والد ميجان.



وأضاف الجار أنهم لم يكونوا الوحيدين الذين لم يشعروا بالدفء تجاه الدوقة، وقالوا إن موقفها أزعج الحي بأكمله.

ويستمتع هاري وميجان بحياتهما الجديدة مع أطفالهما في قصر بقيمة 11.5 مليون جنيه إسترليني في حي مونتيسيتو، الواقع في سانتا باربرا، كاليفورنيا.