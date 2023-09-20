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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الجيران اشتكوا.. سلوك ميجان ماركل يسبب مشكلات لزوجها الأمير هاري في أمريكا

الامير هاري وزوجته
الامير هاري وزوجته ميجان ماركل

أثار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل الجدل مجددا ولكن في مسكنهما الأمريكي الذي انتقلا إليه بعد الرحيل من القصر الملكي البريطاني نتيجة لهجوم الزوجين على أفراد الاسرة.

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وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، أظهر جيران الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل نوعا من الانزعاج من جيرة الزوجين في مونتيسيتو في كاليفورنيا.

 

 ويتطلع الجيران  إلى رحيل الزوجين عن المنطقة، وذلك بسبب أسلوب حياتهما، حيث ادعى أحد جيران الزوجين في مونتيسيتو أن «ميجان عالية وقوية ولا يمكننا الانتظار حتى ترحل».


وقالت إحدى الجيران، في محادثة مع صحيفة ديلي إكسبريس، إنها تتلاعب بزوجها الأمير هاري، وهو الرأي الذي ردده أيضا توماس ماركل، والد ميجان.


وأضاف الجار أنهم لم يكونوا الوحيدين الذين لم يشعروا بالدفء تجاه الدوقة، وقالوا إن موقفها أزعج الحي بأكمله.

 

ويستمتع هاري وميجان بحياتهما الجديدة مع أطفالهما في قصر بقيمة 11.5 مليون جنيه إسترليني في حي مونتيسيتو، الواقع في سانتا باربرا، كاليفورنيا.

 

ميجان القصر الامير هاري

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