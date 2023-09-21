علي الدين هلال : الجمع بين المخلتفين سياسياً هو جوهر الحوار الوطني|فيديو

أكد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بـ الحوار الوطني، أن جوهر الحوار الوطني هو الجمع بين المخلتفين سياسياً، و الذين يدافعون عن أراء مختلفة.

علي الدين هلال: جلوس المختلفين سياسياً على مائدة واحدة بـ الحوار الوطني أمر إيبجابي للغاية



وأضاف علي الدين هلال خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن جلوس المختلفين سياسياً على مائدة واحدة أمر إيجابي للغاية.



وأشار المقرر العام للمحور السياسي بـ الحوار الوطني إلى أنه يتم البحث داخل الحوار الوطني على المساحات المشتركة بين المشتركين و عملية بناء الثقة بينهم.