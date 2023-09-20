محمود فوزى: بيان الحوار الوطني يؤكد عزيمة مصر على تنفيذ استحقاقاتها بشجاعة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بنزاهة شديدة وأدارت كافة الاستحقاقات الماضية بكفاءة عالية، وهى هيئة محايدة تماما.



وأضاف محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الحوار الوطنى مبادرة رئاسية تضم كل أطياف المجتمع المصرى، ومن العدالة والإنصاف صدور بيان بالأمس يحدد بعض المبادئ لأي انتخابات.

الحوار الوطني



وتابع محمود فوزى: إن قوة البيان الذي صدر بالأمس، يمكن في أنه صادر من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المستشار محمود فوزى، أنه تم رصد ردود أفعال ايجابية للغاية بشأن البيان الصادر عن الحوار الوطنى بالأمس، وهو تعبير أن الدولة المصرية مستقرة وعازمة على تنفيذ استحقاقاتها بشجاعة واثبات.