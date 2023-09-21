خالد عبد العزيز: أعلى مقترحات من المواطنين للحوار الوطني جاءت للمحور الاقتصادي|فيديو

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة السابق و مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أنه فوجئ أن أعلى مقترحات من المواطنين لـ الحوار الوطني جاءت للمحور الاقتصادي في المرتبة الأولى والمجتمعي في المرتبة الثانية.

خالد عبد العزيز:هناك أفكار خارج الصندوق من المواطنين



وأضاف خالد عبد العزيز لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن هناك 6 لجان تتبع المحور المجتمعي لـ الحوار الوطني ، مؤكداً أنه كان حريصاً على أن يكون لكل لجنة قائد خاص بها.



وأشار وزير الشباب و الرياضة السابق و مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني إلى، أن هناك أفكار خارج الصندوق من المواطنين ضمن المقترحات التي تلقاها في المحور المجتمعي لـ الحوار الوطني.