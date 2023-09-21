علي الدين هلال: أتمنى وجود برامج مختلفة في انتخابات الرئاسة المقبلة|فيديو

أكد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بـ الحوار الوطني، أن علاقة المواطن المصري برمز السلطة دائماً معقدة ، ومشهد محاكمة رئيس الدولة لم يغير الموروث الثقافي في فكر المصريين.

علي الدين هلال: بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون الانتخابات الرئاسية تنافسية تعددية موفق

وأضاف علي الدين هلال خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه يتمنى أن يكون هناك برامج مختلفة في انتخابات الرئاسة المقبلة وأن يتاح لكل المرشحين فرصة التعبير عن تلك البرامج.

وأشار علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطن إلى، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون الانتخابات الرئاسية تنافسية تعددية موفق للغاية.