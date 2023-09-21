عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الدين هلال: أتمنى وجود برامج مختلفة في انتخابات الرئاسة المقبلة|فيديو

علي الدين هلال
علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بـ الحوار الوطني، أن علاقة المواطن المصري برمز السلطة دائماً معقدة ، ومشهد محاكمة رئيس الدولة لم يغير الموروث الثقافي في فكر المصريين.

علي الدين هلال: بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون الانتخابات الرئاسية تنافسية تعددية موفق

وأضاف علي الدين هلال خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه يتمنى أن يكون هناك برامج مختلفة في انتخابات الرئاسة المقبلة وأن يتاح لكل المرشحين فرصة التعبير عن تلك البرامج.

 

وأشار علي الدين هلال  المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطن إلى، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون الانتخابات الرئاسية تنافسية تعددية موفق للغاية.

 

هلال السلطة الانتخابات الرئاسية مصر إنتخابات الرئاسة المقبلة البرامج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

ترشيحاتنا

عمرو الدردير يعلن عن خبر غير سار للزمالك في مباراة بيراميدز

الزمالك يعلن عن زي الفريق الرسمي للموسم الجديد .. فيديو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

عرض على iphone 11 جديد بـ 12 ألف جنيه فقط

زلزال مدمر بمصر .. أول رد رسمي من البحوث الفلكية بشأن توقعات العالم الهولندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ