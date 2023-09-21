خالد عبد العزيز : الحوار الوطني أتاح لي الاستماع لاقتراحات المواطنين على أرض الواقع|فيديو

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة السابق و مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن الحوار الوطني أتاح له فرصة الاستماع لرؤى واقتراحات المواطنين على أرض الواقع.

الحوار الوطني فكرة رائعة ويجب الاستفادة منه

وأضاف خالد عبد العزيز لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن الحوار الوطني فكرة رائعة ويجب الاستفادة منه وفرصة للأحزاب السياسية لعرض رؤيتها.

وأشار وزير الشباب و الرياضة السابق ومقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني إلى، أن ملف ريادة الأعمال بالغ الأهمية ، لافتاً إلى أنه يحتاج لتشريع جديد للاستفادة من هذا المجال.