تحرير محضر لسرقة العلامة التجارية لمطعم شهير بدمياط الجديدة

شن قسم شرطة دمياط الجديدة، حملة لضبط مطعم بدائرة دمياط الجديدة قام بسرقة العلامة التجارية لسلسلة مطاعم شهيرة.

حرر المهندس أحمد شوقي صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بدمياط الجديدة، محضر شرطة يحمل رقم ٤٢٠٨ لسنة ٢٠٢٣ إداري قسم دمياط الجديدة، ضد مطعم آخر يتهمه بسرقة العلامة التجارية الخاصة بمطاعم باب الحارة المعروفة بدمياط بمجمع سافانا بدمياط الجديدة.

وقد تم تحرير المحضر بعد أن تم التأكد التام من وجود العلامة التجارية داخل موقع المطعم -السارق للعلامة- متمثلة في يافطة وبناءً عليه تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وقامت بإثبات الحالة وتحرير محضر بقسم شرطة دمياط الجديدة.

حيث ثبت أن هناك مطعم آخر يحمل نفس الاسم وهو مطاعم باب الحارة باستخدام العلامة التجارية للمطعم الأصلى الموجود في مجمع مطاعم سافانا بدمياط الجديدة.

وجاء في المحضر أن المطعم تم انشائه عام ٢٠١٣ وتم إنشاء اول سجل تجاري له عام ٢٠١٥ ، وغير مسموح لاي شخص أو مؤسسة تجارية تستخدم علامتهم التجارية بأي هدف كان بدون وجه حق.

تم تحرير محضر تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعة.