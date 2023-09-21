شاهد تطورات إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط وتطوير كورنيش النيل

ترأست الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع...

وقد تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطىء وحتى نقابة المهندسين والذى يشمل إنشاء سور للكورنيش و مقاعد وأعمدة إنارة ، وكذلك انشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار، وتناول الاجتماع أيضًا متابعة الموقف التنفيذى النهائى للنصب التذكارى للشهداء ومناقشة خطة الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، و أيضًا الرؤى المستقبلية و بما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين و كذلك تحقيق معايير الأمان لكافة المعلومات ..

و تابعت " الدكتورة منال عوض " الأعمال النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتجهيزه وتشغيله، وتابعت أيضًا الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة ، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف وتطوير طريق كورنيش النيل و الجدول الزمنى الخاص بنهو الأعمال الخاصة به.