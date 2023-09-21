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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شاهد تطورات إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط وتطوير كورنيش النيل


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة  ( WADI ALARAB ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. و السفينة  ( ALPHA ) و التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 127 م وعرضها 15 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 4519 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح . 


 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18226 طن تشمل : 9477 طن يوريا و 1600 طن مولاس و 7149 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48573 طن تشمل :   15550 طن خردة و 3483 طن زيت طعام و 15000 طن قمح و 9896 طن حديد و 3000 طن ذرة  و  5909 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1644 طن  .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1408 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 69 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 383826 طنًا ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5441 شاحنة .

دمياط البضائع العامة الحبوب والغلال السلع التموينية الشاحنات المركز الاعلامي القطاع الخاص

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