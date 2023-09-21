جوائز مادية .. مؤسس "هي الفنون" : المهرجان مفتوح لجميع الأعمار والجنسيات

قالت نيفين قناوي، مؤسس مهرجان هي الفنون، إنهم يقوموا بمسابقة موسيقية بالمهرجان و التي تعطي فرصة للمشاركات بالوقوف على المسرح لأول مرة و الوقوف للغناء أمام الجمهور، بجانب الحصول على العديد من الجوائز المادية التي تعتبر فرصة للوقوف على بداية الطريق.

وأوضحت "قناوي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، شروط التقديم للمهرجان بالعام القادم موضحة أن يمكن للراغبين بالمشاركة التقديم عن طريق صفحة الفيسبوك أو الانستجرام، منوهة إلى أنهم يقوموا بتغطية معظم المجالات بالفنون الأدائية (حفلات موسيقية، رقص، مسرح، سينما، ورش عمل و عروض أفلام).

مهرجان دولي

ونوهت، إلى أنه لا يوجد عمر محدد للتقديم بالمسابقة أو المهرجان، لافتة إلى أنه مهرجان دولي لذلك هناك بلاد مشاركة من خارج مصر و بالعام الماضي كان هناك 9 دول مشاركة، أما بالنسبة للعام الحالي هناك دول أخرى تشارك منها: أسبانيا، البرتغال، إيطاليا، ألمانيا و السودان.