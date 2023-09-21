مجاني| منهن نسمة محجوب ومريم نعوم.. تفاصيل المشاركة بمهرجان هي الفنون

وجهت نيفين قناوي، مؤسس مهرجان هي الفنون، الشكر للفنانات اللواتي ساندن مهرجان She Arts، و هم : (نسمة محجوب، نوران أبو طالب، و منال محي الدين عازفة الهارب)، بجانب السيناريست مريم نعوم التي قامت بإعطاء ورشة عمل كتابة كعمل تطوعي.

وأضافت "قناوي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن المخرجة هالة خليل كانت بالنسخة الثانية من المهرجان العام الماضي، موضحة تواجدها هذه السنة أيضا و تقديمها لورشة عمل مدتها 3 أيام عن كتابة السيناريو.

الاشتراك مجاني و هذا الشرط الوحيد

ولفتت مؤسس مهرجان هي الفنون، إلى أن الفنانات رحبوا بفكرة المهرجان من السنة الأولى له و أرادوا المساعدة و المشاركة به، منوهة إلى أن الاشتراك في البرنامج لا يكون عن طريق دفع مقابل مادي لكنه مجاني و يتطلب فقط وجود موهبة للمشاركة.

وأوضحت، أن الفنانة فرح الديباني السوبرانو المصرية، كانت من أكثر الداعمات للمهرجان و قامت العام الماضي بالغناء مع أوركسترا جميعها فتيات، مؤكدة أن حضورها كان مختلف و أعطى قيمة كبيرة للمهرجان بجانب اهتمامها بالتفاصيل.