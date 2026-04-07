الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليوم العالمي للصحة.. توصيات مهمة من الجامعة العربية لمواجهة التحديات الصحية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكدت جامعة الدول العربية الأهمية المتزايدة للاعتماد على البحث العلمي، والابتكار في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة، مع ضرورة الاستناد إلى الأدلة العلمية في وضع السياسات الصحية واتخاذ القرارات.

جاء ذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يحتفي به العالم هذا العام، تحت شعار "معاً من أجل الصحة ادعموا العلم"، والذي يوافق 7 أبريل من كل عام، وهو ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية.

ويعد هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية بناء قدرات الكوادر الطبية، ودعم برامج التدريب المستمر باعتبار العنصر البشري حجر الزاوية في نجاح أي نظام صحي، وكذلك لإبراز دور التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وتعمل الأمانة العامة على تعزيز السياسات الصحية المتعلقة بالاستثمار في الكوادر العلمية، ودعم برامج التدريب المستمر وتطوير البنية التحتية الصحية، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المجتمع.

وأكد مجلس وزراء الصحة العرب، في دورته العادية (61) التي عقدت ديسمبر 2024، أهمية تبني الحلول الرقمية السريعة بما يشمل تطوير السجلات الطبية الإلكترونية، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية عن بعد، وأهمية التعاون العربي المشترك لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بما يدعم صياغة استراتيجية عربية موحدة للتحول الرقمي الصحي، ويعزز من جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

منظمة الصحة العالمية يوم الصحة العالمي جامعة الدول العربية البحث العلمي وزراء الصحة العرب مجلس وزراء الصحة العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

ترشيحاتنا

مدبولي

الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والكهرباء والاتصالات

بزيارة مفاجئة للمشتل المركزى التابع للوزارة بمنطقة القاهرة الجديدة

وزيرة التنمية المحلية تتفقد المشتل المركزي للوزارة بالقاهرة الجديدة

الأوناش

وزير النقل يعلن وصول ثلاثة أوناش رصيف عملاقة و6 ساحة إلى المحطة سفاجا 2

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد