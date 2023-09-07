«هي الفنون».. مهرجان للاحتفاء بشغف السيدات| نيفين قناوي توضح التفاصيل

‏قالت الدكتورة نيفين قناوي، مؤسس مهرجان “هي الفنون”، إن هذه هي الدورة الثالثة للمهرجان على التوالي.

وأضافت “قناوي”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة "الأولى المصرية"، أن المهرجان يهتم بالمرأة المصرية في الفنون بشكل عام في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السينما ووجود عروض للأفلام وورش عمل سينمائية وموسيقية.

وأوضحت أن هذا العام المهرجان سيكون من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في الجامعة الأمريكية.

وتابعت: “لدينا فعاليات وورش عمل في المنيا وفي محافظة الإسكندرية، ونقوم بدعوة فرق وفنانات من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات، ونقوم بالتعاون مع السفارات المختلفة”.