من غير أوفر برايس.. تشتري هيونداي توسان ولا كيا سبورتاج

تعتبر كلاً من كيا سبورتاج وهيونداي توسان ضمن أشهر السيارات وأكثرها مبيعاً في العالم، وتعتبران من أهم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة استيراد السيارات للمغتربين التي كشف عن مجلس الوزراء المصري.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

كيا سبورتاج

قيمة الوديعة البنكية لاستيراد سيارة كيا سبورتاج

كيا سبورتاج موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,257 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,529 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,577 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,700 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,140 دولار.

قيمة الوديعة البنكية لاستيراد سيارة هيونداي توسان

هيونداي توسان موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,993 دولار

هيونداي توسان موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,248 دولار

هيونداي توسان موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,817 دولار

هيونداي توسان موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,700 دولار

هيونداي توسان موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,866 دولار.