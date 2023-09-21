عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يتراجع 1% عقب تحذير الفيدرالي الأميركي من أسعار فائدة أعلى

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط بنحو 1%  إلى أدنى مستوى لها في أسبوع ‏بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير مثل ‏المتوقع، لكنه ألمح إلى رفع آخر بحلول نهاية العام.‏


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر ‏‏81 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 93.52 دولار للبرميل عند التسوية.‏


وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ 13 سبتمبر .‏


وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 82 سنتا، بما يعادل إلى 89.66 دولار للبرميل.‏


وتنقضي اليوم عقود الخام لشهر أكتوبر.‏


ولا يزال صناع السياسة في الفدرالي يرون أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ‏سيصل إلى ذروته هذا العام في نطاق 5.50 -5.75%، أي ربع نقطة مئوية فقط ‏فوق النطاق الحالي.‏


ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بغية كبح التضخم إلى إبطاء النمو ‏الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.‏


وقال محللون في شركة ريتربوش آند اسوشيتس للطاقة في مذكرة "مجموعة من ‏الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة وقوة الدولار والزيادات الأخرى  في أسعار ‏النفط ستزيد من احتمالات الركود".‏


في غضون ذلك، لم يكن لأسواق الطاقة رد فعل يذكر على بيانات الطاقة الأميركية ‏التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بما يتماشى مع التوقعات الأسبوع الماضي.‏


فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون ‏برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر  إلى 418.5 مليون برميل، ‏وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضها 2.2 ‏مليون برميل.‏

الاحتياطي الفدرالي اسعار النفط أسعار الفائد الاقتصادي الدولار الدولار اقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

مفاجأة فى صرف معاشات أكتوبر.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

بـ 1890 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد التحركات الجديدة

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

3 مليارات جنيه.. الإمارات تعلن عن هدية جديدة للاقتصاد المصري

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين في قصف روسي بمدينة خيرسون

أندرويد 14 يصل لهذه الهواتف من Oppo

"مجلس الوزراء" يصدر أبرز استطلاعات مراكز الفكر والرأي العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي

صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي هو مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ