النفط يتراجع 1% عقب تحذير الفيدرالي الأميركي من أسعار فائدة أعلى

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع ‏بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير مثل ‏المتوقع، لكنه ألمح إلى رفع آخر بحلول نهاية العام.‏



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر ‏‏81 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 93.52 دولار للبرميل عند التسوية.‏



وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ 13 سبتمبر .‏



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 82 سنتا، بما يعادل إلى 89.66 دولار للبرميل.‏



وتنقضي اليوم عقود الخام لشهر أكتوبر.‏



ولا يزال صناع السياسة في الفدرالي يرون أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ‏سيصل إلى ذروته هذا العام في نطاق 5.50 -5.75%، أي ربع نقطة مئوية فقط ‏فوق النطاق الحالي.‏



ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بغية كبح التضخم إلى إبطاء النمو ‏الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.‏



وقال محللون في شركة ريتربوش آند اسوشيتس للطاقة في مذكرة "مجموعة من ‏الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة وقوة الدولار والزيادات الأخرى في أسعار ‏النفط ستزيد من احتمالات الركود".‏



في غضون ذلك، لم يكن لأسواق الطاقة رد فعل يذكر على بيانات الطاقة الأميركية ‏التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بما يتماشى مع التوقعات الأسبوع الماضي.‏



فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون ‏برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر إلى 418.5 مليون برميل، ‏وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضها 2.2 ‏مليون برميل.‏