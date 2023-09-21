النفط يتراجع 1% عقب تحذير الفيدرالي الأميركي من أسعار فائدة أعلى

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير مثل المتوقع، لكنه ألمح إلى رفع آخر بحلول نهاية العام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر 81 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 93.52 دولار للبرميل عند التسوية.
وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ 13 سبتمبر .
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 82 سنتا، بما يعادل إلى 89.66 دولار للبرميل.
وتنقضي اليوم عقود الخام لشهر أكتوبر.
ولا يزال صناع السياسة في الفدرالي يرون أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة سيصل إلى ذروته هذا العام في نطاق 5.50 -5.75%، أي ربع نقطة مئوية فقط فوق النطاق الحالي.
ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بغية كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
وقال محللون في شركة ريتربوش آند اسوشيتس للطاقة في مذكرة "مجموعة من الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة وقوة الدولار والزيادات الأخرى في أسعار النفط ستزيد من احتمالات الركود".
في غضون ذلك، لم يكن لأسواق الطاقة رد فعل يذكر على بيانات الطاقة الأميركية التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بما يتماشى مع التوقعات الأسبوع الماضي.
فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر إلى 418.5 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضها 2.2 مليون برميل.