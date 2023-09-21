حياة كريمة بالإسماعيلية: الأهالي سعداء بمبادرة «أنت الحياة».. وغدا آخر يوم

تحدث محمد جمال، منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، عن مبادرة "أنت الحياة"، قائلا إنها واحدة من كبرى الفعاليات التي تقيمها مؤسسة حياة كريمة في المحافظات، لافتا إلى أنه تم اختيار مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية لإقامة الفعالية.

وأضاف جمال، خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، أن الفعالية مستمرة منذ يوم 17 سبتمبر حتى غد، الجمعة، وتقام هذه الفعاليات من العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، موضحا أن مبادرة "أنت الحياة" تتم بالشراكة مع أكثر من 11 جهة ما بين قوافل طبية وأسنان و3 ملتقيات توظيفية مقدمة من الشباب والرياضة.



ولفت إلى أن وزارة الثقافة تشارك بأنشطة ثقافية، والمجلس القومي للمرأة الذى يشارك بمحاضرات توعوية وإقامة 6 ورش حرفية للسيدات وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا، وإقامة الصندوق القومي لمكافحة الإدمان ندوات توعوية.

وأكد أن ردود فعل الأهالي إيجابية، نتيجة للجهود المشتركة ما بين مؤسسة حياة كريمة والمتطوعين والجهات المشتركة، والإقبال كبير من الأهالي.

