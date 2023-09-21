صحف السعودية| إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان.. و11.7 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة في المغرب

المغرب: 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

«الأرصاد»: مكة الأعلى حرارة.. والسودة الأدنى

رئيسي «لا يرى أي عائق» لاستعادة العلاقات مع مصر



إطلاق نار على السفارة الأميركية في لبنان دون وقوع إصابات



اهتمت الصحف السعودية اليوم الخميس بعدة احداث عالمية ومحلية.

افادت صحيفة الرياض ان أعلن الديوان الملكي المغربي عن تخصيص 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال الديوان الملكي المغربي اليوم الأربعاء، إن هذا المبلغ سيستفيد منه 4.2 مليون شخص.

وفي وقت سابق، أعلن علماء يابانيون أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب تسبب في رفع مستوى الأرض بحوالي 20 سنتيمترا حول مركز بؤرة الزلزال.

وسبق أن أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وفقا لما نشرته صحيفة هسبريس المغربية، أن زلزال الحوز رفع علو جبال الأطلس، مشيرا إلى أن الزلازل عموما هي المكونة للسلاسل الجبلية.

وقامت هيئة المعلومات الجيومكانية اليابانية بتحليل بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بالزلزال الذي وقع يوم 8 الجاري، وأعلنت أن “الأرض ارتفعت على ما يبدو بما يصل إلى 20 سنتيمترا حول مركز الزلزال”.

واكدت صحيفة عكاظ ان أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ في تقريره عن بتوقعه لحالة طقس ، اليوم الخميس، وقال أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.

كما قال المركز الوطني للأرصاد السعودي أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما أفاد المركز بارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزءالأوسط ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن لقاء وزيري خارجية إيران ومصر قد يكون فصلا لإحياء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن طهران لا ترى أي عقبة لإقامة علاقات مع مصر.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك يوم الأربعاء، السيد "حسين أمير عبد اللهيان" وزير خارجية إيران.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط لأن وتناول اللقاء قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها، وبما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني تأسيساً على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية إيران على تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين، مؤكداً على أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة على مسار تطبيع العلاقات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تطرق لاستعراض عدد من القضايا الاقليمية، حيث أكد الجانبان التطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.

وقد أكد الوزير سامح شكري في هذا الإطار، على أن تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها دون استثناء، وهو الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر.

وأكدت نفس الصحيقة أن أفادت وسائل إعلام محلية في لبنان في أنباء عاجلة، بأن سيارة مجهولة بدون لوحات مرورية أطلقت النار على مدخل السفارة الأمريكية في العاصمة بيروت.

وقالت قناة "لبنان 24" إن "سيارة سوداء اللون زجاجها داكن ومن دون لوحات أطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر".

وأشارت القناة اللبنانية إلى أن التحقيقات كشفت أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد تضررت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، لافتة إلى أنه على الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.