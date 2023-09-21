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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد السمان: الدولة تنبهت على أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

مستشار رئيس الوزراء
مستشار رئيس الوزراء الأسبق

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن هناك تحديات كبيرة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة داخليا والفئات المتأثرة بها هي الفئات الأقل دخلا والأكثر فقرا، نتيجة لعوامل مثل: جائحة كورونا.

وأضاف “السمان”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة المصرية تنبهت لمسألة أهمية توسيع دورها فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن الرئيس السيسي دائما يقوم دائما بافتتاحات المشروعات فى صعيد مصر، والتي تكون لديها إحساس أن مصر تتجاهلها، لافتا إلى أن افتتاح مشروعات فى بني سويف تعتبر رسالة.

الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق جائحة كورونا صباح البلد” الدولة المصرية مظلة الحماية الإجتماعية

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