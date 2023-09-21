مستشار رئيس الوزراء الأسبق: التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية يحتاج لتعديل دستوري

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي من أهم الاستحقاقات وأعلاها فى العالم كله وليس فى فقط فى مصر، وبالتالي يستدعي أن الهيئة المنظمة أن تبذل جهدا خاصا وأكثر من المعتاد فى مثل هذه الإنتخابات.

وأضاف “السمان”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الهيئة الوطنية تعمل بنشاط منذ فترة طويلة، استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، لأن مقياس نجاح الهيئة يعتمد على الإجراءات التي تتم بسلاسة ويسر في الانتخابات، والأمر الآخر هو حجم المشاركة.

وتابع مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن الوطنية للانتخابات أوضحت أن التصويت الإلكتروني يخالف الدستور ويحتاج إلى تعديل دستوري، لافتا إلى أن هناك مبررا لهذا وهناك تجارب كثيرة دولية وعالمية وفي دول عريقة ديموقراطيا مثل: سويسرا وأمريكا قامت بتعليق الإنتخابات الإلكترونية للعديد من المشاكل، ومصر لا تحتاج الدخول تلك القصة.