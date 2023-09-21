كانت رايحة الدرس.. اختفاء طالبة فى ظروف غامضة بالقليوبية

تكثف مباحث قسم قليوب بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة منذ 3 أيام، حيث خرجت الفتاة للدرس ولم تصل ولم تعد حتى اليوم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من "عماد. ن"، مقيم منطقة سيدى عبد الرحمن بدائرة القسم، والد الطالبة "حبيبة"، 17 سنة، طالبة بالصف الثانى الثانوى الصناعى، بقيام ابنته بالخروج من المنزل يوم الاثنين الماضى ذهابا للدرس ولم تعد حتى الآن، ولا يوجد أى مشاكل أو خلافات.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.