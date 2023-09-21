بحوزتهم 2 كيلو آيس مخدر.. حبس 6 عاطلين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 6 عاطلين لحيازاتهم مواد مخدرة ، كما أمرت بإرسال المضبوطات الى المعمل الجنائي لفحص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط 6 عاطلين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من الرائد محمد أشرف رئيس قسم مكافحة المخدرات بقيام 6 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,250 كيلو جرام - كمية لمخدر الأيس "شابو" و 40 قرص مخدر و فرد خرطوش - طبنجة صوت و طلقات نارية و 4 سلاح أبيض و 3 ميزان حساس).



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على الأسلحة المضبوطة وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي.