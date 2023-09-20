التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه على يد صديقه بالقليوبية

أمرت نيابة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص لقى مصرعه على يد زميله بدائرة المركز بسبب خلافات مالية بينهما والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول بدائرة المركز إثر إصابته بعيار نارى.

وكشفت التحريات مقتل "محمد س م"، 32 سنة، عاطل، إثر إصابته بعيار نارى، من سلاح نارى، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه "سلامة ش خ"، 22 سنة، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى وإصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

وبعد إعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة "بندقية خرطوش".

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.