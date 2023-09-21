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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب غطاء بلاعة.. حبس 4 أشخاص بتهمة قتل سائق تروسيكل بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 4 أشخاص بينهم سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم سائق تروسيكل بدائرة قسم أول العبور بسبب الخلاف علي سرقة احد اغطية الصرف الصحي، والتصريح بدفن جثة المجني عليه وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، من ضبط المتهمين بقتل سائق تروسيكل بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، حيث تعدوا عليه بالضرب بسبب الخلاف على سرقة أحد أغطية الصرف الصحي، وفروا هاربين، إلى أن تم ضبطهم وضبط السيدة التى اشترت منهم الغطاء، تم تحرير  محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد تعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بمستشفى السلام بالقاهرة.
تشكل فريق بحث بقيادة العقيد احمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور، والمقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور وبالمعاينة تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه "أحمد ج ع"، 37 سنة، سائق تروسيكل، وسرقة مركبة التروسيكل منه، وتم نقله على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.
وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، منهم اثنين لهم معلومات جنائية، وسبق اتهامهم بعدد من القضايا، حيث تبين إن تفاصيل الواقعة بسبب نشوب خلاف فيما بينهم وبين المجني عليه على حصيلة سرقة أحد أغطية الصرف الصحي بالعبور، وتعدوا عليه بالضرب وفروا هاربين، حيث قاموا بعد ذلك ببيع الغطاء لعميلة سيئة النية.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد خالد معاون اول مباحث العبور تم ضبط المتهمين، كما تم ضبط السيدة التى اشترت منهم الغطاء، وأرشدت المتهمة الأخيرة عن مكان الغطاء وتم التحفظ عليه، وكذلك ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة بالواقعة. 
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكليف أحد المهندسين الفنيين بفحص الدراجات البخارية المضبوطة مع الاستمرار في التحفظ عليها، وطلب إفادة من جهاز مدينة العبور بما إذا كان الغطاء المستولى عليه خاص بهم من عدمه

القليوبية جهات التحقيق الصفة التشريحية الطب الشرعى الأجهزة الامنية

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