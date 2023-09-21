مصرع مسن وإصابة شقيقه في انقلاب سيارة نصف نقل بأسيوط

لقى مسن مصرعه وأصيب شقيقه في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من كمين الطريق بالطريق الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصاب.



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز شرطة القوصية و الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم 9735 س و ب نصف نقل.

وأسفر الحادث عن مصرع " السيد. م. خ" 63 عاما، و إصابة شقيقه " أحمد" 48 عاما، مقيمان محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.