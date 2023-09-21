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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أذربيجان تريد دمج الأرمن في منطقة ناجورنو كاراباخ سلميًا| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن "إعلان أذربيجان أنها تريد دمج الأرمن في منطقة ناجورنو كاراباخ سلميًا".

وقال التقرير: "تطورات متسارعة شهدها إقليم ناجورنو كاراباخ خلال الساعات الماضية، أبرزها تعليق أذربيجان إجراءات مكافحة الإرهاب في الإقليم بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع السلطات هناك".

وأضاف: "حكومة باكو أعلنت أنها بصدد إعادة دمج الانفصاليين الأرمن في منطقة ناجورنو كاراباخ سلميا، رافضة أي تدخل لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف".

وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه سيتم مناقشة حقوق وأمن الأرمن في ناجورنو كاراباخ خلال اجتماع مرتقب بين ممثليهم والسلطات المركزية في أذربيجان، وفي المقابل أكدت حكومة ياريفان أن الأرمن في ناجورنو كاراباخ يمكنهم العيش تحت حكم أذربيجان لافتة إلى أنها منفتحة على المحادثات مع باكو بالرغم من التجربة التاريخية الصعبة.
 

ناجورنو كاراباخ اذربيجان الأرمن مجلس الأمن الدولي القاهرة الإخبارية

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