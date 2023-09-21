محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي الكفاح بالفرافرة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى الكفاح بمركز الفرافرة؛ بحضور السيد نبيل حنفي رئيس المركز والقيادات التنفيذية.

واستعرض موقف مشروعات حياة كريمة المنفذة بالمركز، كما ناقش مطالب المواطنين مُوجهًا بما يلي:

▪️البدء في إنشاء مستشفى الفرافرة الجديد بتكلفة تبلغ حوالي ٦٠٠ مليون جنيه.

▪️سرعة تسليم تقسيمات أراضي البناء بعد توصيل المرافق.

▪️تشكيل لجنة لبحث استهلاك البئر من السولار شهريًا؛ للتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الكميات المطلوبة.

▪️الموافقة على تقنين وضع الأهالي الذين يمتلكون أراضي مباني متاخمة للحيز العمراني.

▪️التنسيق بين المركز والتأمينات الاجتماعية لتحصيل قيمة تأمين السيارات عن طريق السداد الفوري.

▪️استبعاد غير الجادين من مبادرة الظهير الزراعي بقرى أبو هريرة، ومنح بئر سطحي للجادين بحسب العدد.