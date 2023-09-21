عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي الكفاح بالفرافرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى الكفاح بمركز الفرافرة؛ بحضور السيد نبيل حنفي رئيس المركز والقيادات التنفيذية.

 

واستعرض موقف مشروعات حياة كريمة المنفذة بالمركز، كما ناقش مطالب المواطنين مُوجهًا بما يلي:

▪️البدء في إنشاء مستشفى الفرافرة الجديد بتكلفة تبلغ حوالي ٦٠٠ مليون جنيه.

▪️سرعة تسليم تقسيمات أراضي البناء بعد توصيل المرافق.

▪️تشكيل لجنة لبحث استهلاك البئر من السولار شهريًا؛ للتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الكميات المطلوبة.

▪️الموافقة على تقنين وضع الأهالي الذين يمتلكون أراضي مباني متاخمة للحيز العمراني.

▪️التنسيق بين المركز والتأمينات الاجتماعية لتحصيل قيمة تأمين السيارات عن طريق السداد الفوري.

محافظ الوادي الجديد: دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه

▪️استبعاد غير الجادين من مبادرة الظهير الزراعي بقرى أبو هريرة، ومنح بئر سطحي للجادين بحسب العدد.

الاجتماعية استهلاك السداد الفوري الجهات المعنية المواطن سولا محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه

ترشيحاتنا

دفع نفقات إعادة الضحايا لمصر.. قرار عاجل ضد عصابة تهريب المهاجرين

لأول مرة في عهد فيتوريا.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

أكثر تطرفا.. الأرصاد تصدم المصريين قبل بداية فصل الخريف 2023

وكالة ناسا تعلن رسميا وجود كائنات فضائية في الكون.. ما حقيقة الأمر؟

الأمن يداهم مخزنا بدون ترخيص في القاهرة بداخله حلوى مولد مجهولة المصدر|صور

لبحث القضية الفلسطينية.. أبو مازن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ