محافظ الوادي الجديد: دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي الدعم الموجه لرفع كفاءة وقدرة قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة، بلغ نحو ٧٤ مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الأحمال المتزايدة بالتزامن مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " الخدمة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمحطة توليد كهرباء الفرافرة (قدرة ٣.٨ ميجاوات) والتي تم دعمها بوحدة توليد بتكلفة بلغت ١٨ مليون جنيه؛ وذلك للاطمئنان على استقرار التغذية الكهربية بالمركز يرافقه المهندس ياسر عمر مدير قطاع الكهرباء بالمحافظة.

وأعرب الزملوط عن خالص تقديره لدعم وزارة الكهرباء ومسئولي الشركة القابضة وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على إجراء عَمرة ل ٣ وحدات توليد لتحسين كفاءة قدراتها بمحطة توليد كهرباء الفرافرة بإجمالي قدرات( ٥.٧ ميجاوات) وبتكلفة إجمالية ٥٦ مليون جنيه، لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.