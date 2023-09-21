أنور الإتربي: الزهايمر لا علاج له.. وبعض الأدوية الحديثة أبطأت مفعوله|فيديو

أكد الدكتور أنور الإتربي رئيس قسم النفسية والعصبية سابقا بجامعة عين شمس، أن مرض ألزهايمريعد من الأمراض القديمة للغاية حيث أكتشف منذ 150 سنة، مؤكدًا أنه بلا علاج، وهو أحد 16 نوعا من أنواع فقد الذاكرة.

وأضاف الإتربي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة لأولى : «لا علاج لـ ألزهايمر، ولكن ظهرت بعض الأدوية الحديثة التي بطأت مفعول المفرض على المريض، وأكثر الأنواع شيوعا في مصر لضعف الذاكرة هو مرض الأوعية المخية».

تختلط مرض ألزهايمر مع أعراض أمراض أخرى

وتابع الإتربي: «يزورنا في العيادات أبناء المرضى، ويشتكون من أن ذويهم أصبحوا ينسون كثيرا، والمرض يبدأ بالتدريج من 40 سنة ويظهر على نحو تام في الـ60، ويشمل النسيان عدم تذكر الذهاب إلى دورة المياه، وبعدها يصيب المريض هياج غير معقول ويحتاج إلى أدوية مهدئة».

وأشار رئيس قسم النفسية والعصبية سابقا بجامعة عين شمس، إلى أن هناك إشكالية في تشخيص المرض، حيث تختلط مرض ألزهايمر مع أعراض أمراض أخرى مثل الأمراض الحركية مثل الشلل الرعاش.