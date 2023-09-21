عشان تكتشفه بسرعة.. إليك أعراض مرض كورون

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون ب مرض كورون من فترات من الأعراض الشديدة (نوبات احتدام) تليها فترات من عدم وجود أعراض أو ظهور أعراض خفيفة جدًا .



يمكن أن تستمر أعراض مرض كورون الخفيفة عدة أسابيع أو حتى سنوات

ولا توجد طريقة للتنبؤ بموعد حدوث النوبات التى تزداد فيها أعراض مرض كورون.

ووفقا لما جاء في موقع" كلافيند كلينك "فقد تشمل أعراض مرض كورون ما يلي:

آلام في البطن .

الإسهال المزمن .

شعور بالامتلاء.

حمى من علامات كورون

فقدان شهيتك.

فقدان الوزن من علامات كورون

علامات جلدية غير طبيعية (عادةً على الأرداف).

الشقوق الشرجية .

الناسور الشرجي .

نزيف المستقيم .

