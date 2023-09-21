قرود تتسبب في زعر للسياح والسكان أمام سوبر ماكت بتايلاند ..صور

تسببت مجموعة من القرود الهائجة في حالة فوضى وزعر للسكان والسياح أمام متجر محلي في مقاطعة كرابي بجزيرة كوه فاي فاي في تايلاند.

هربت القرود من مكانها الطبيعي في غابة قريبة من “السوبر ماركت” وبدأت في سرقة فاكهتها المفضلة من الصناديق البلاستيكية المغطاة بتناوب فيما بينها.

وفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلام، منها “الديلي ستار” البريطانية، لم تكتف القرود بسرقة الموز من الصناديق بعد رفع غطائها وإنما سرقت فاكهتها المميزة من ايدي 11 شخصا بما فيهم سياح.

قرود المكاك

وقال أحد شهود العيان، إن القرود حاولت اقتحام “السوبر ماركت” عندما لم يتمكن الموظفون من إغلاق المدخل بالسرعة الكافية، كما حاول عمال المتجر إبعاد القرود لكنهم جلسوا على الأسلاك القريبة بعيدا عن متناولهم.

وذكرت التقارير أن هذه المنطقة عانت من انتشار القرود خاصة من نوع قرود المكاك التي يبلغ طولها حوالي قدمين وتزن 15 رطلا فقط، لكنها عدوانية وتسافر في مجموعات.

وأشارت التقارير إلى أنه أصبحت القرود بهذه المنطقة أكثر جرأة في السنوات الأخيرة، حيث تلاحق الناس وتأخذ أي طعام يمكن أن تصل إليه أيديهم.

ووفقا لموقع “Trip Savvy” يمكن أن تسبب القرود أيضا إصابات جسدية يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى.

يأتي ذلك بعد أن شوهدت قرود برية متجولة بشكل غريب وهي تتسلل إلى مطعم للدجاج المقلي في فلوريدا، مما أجبر رجال الشرطة على إصدار تحذير عاجل.

قرود تتسبب في زعر للسياح والسكان أمام سوبرماكت بتايلاند