بعد انتهاء قمة العشرين.. قرود المكاك تغزو شوارع نيودلهي

كشفت شبكة “آر تي” الروسية، أنه مع انتهاء قمة مجموعة العشرين في نيودلهي؛ عادت قرود المكاك إلى الشوارع.

وأوضحت أنه بعد 5 ساعات من انتهاء قمة مجموعة العشرين؛ ملأت قرود المكاك، وسط نيودلهي، واستقرت مجموعة كبيرة قبالة القصر الرئاسي مباشرة.

وفي سياق آخر، سبق أن علّق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي، وقال إنها كانت ناجحة، مضيفا أن مجموعة العشرين تعيش الآن إصلاحًا داخليًا.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي ينوب عن الرئيس الروسي بوتين في قمة العشرين المنعقدة في الهند.

وكانت الهدية عبارة عن وشاح مزين برموز مجموعة العشرين.

الوشاح كان باللون البيج، ومصنوع من قماش خاص، وكان قد صمّمه المهاتما غاندي، الزعيم الروحي وبطل استقلال الهند.