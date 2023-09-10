عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتهاء قمة العشرين.. قرود المكاك تغزو شوارع نيودلهي

نيودلهي
نيودلهي

كشفت شبكة “آر تي” الروسية، أنه مع انتهاء قمة مجموعة العشرين في نيودلهي؛ عادت قرود المكاك إلى الشوارع.

وأوضحت أنه بعد 5 ساعات من انتهاء قمة مجموعة العشرين؛ ملأت قرود المكاك، وسط نيودلهي، واستقرت مجموعة كبيرة قبالة القصر الرئاسي مباشرة.

 

وفي سياق آخر، سبق أن علّق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي، وقال إنها كانت ناجحة، مضيفا أن مجموعة العشرين تعيش الآن إصلاحًا داخليًا.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي ينوب عن الرئيس الروسي بوتين في قمة العشرين المنعقدة في الهند.

على أعلى مستوى.. وزير الخارجية الروسي يتغني بالعلاقات مع الهند

اتفاق الحبوب وأزمة المهاجرين وحرق القرآن.. تصريحات مهمة لـ أردوغان من الهند

وكانت الهدية عبارة عن وشاح مزين برموز مجموعة العشرين.

الوشاح كان باللون البيج، ومصنوع من قماش خاص، وكان قد صمّمه المهاتما غاندي، الزعيم الروحي وبطل استقلال الهند.

مجموعة العشرين نيودلهي قرود المكاك الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

هجوم من أعضاء الزمالك على خالد لطيف أثناء تقديمه لأوراق الترشح بالنادي

مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

قلق بالغ.. فرنسا: نتأهب لوقوع هجمات إرهابية مخطط لها من الخارج

اتحاد مصارف الكويت يتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

شاهد.. بايدن يتلعثم عند نطق اسم ولي العهد السعودي

نورد ستريم وسد كاخوفكا.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجمات الأوكرانية

أسبانيا تعلن إرسال فرق إنقاذ إلى المغرب

بسبب تصرف صادم.. روسيا تطالب فرنسا بالاعتذار

أشبه بـ أحداث 11 سبتمبر.. روسيا تحذر من هجوم نووي على أمريكا

روسيا تفضح دور الغرب المدمر في حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

جمال شعبان يوضح أسباب خطورة تناول حلوى المولد ..فيديو

قرار عاجل من سلطان عمان بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وعلاجية للمغرب

غير إنسانية ..عمر خيرت يهاجم ظاهرة الذكاء الاصطناعى

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

أثناء قضائهما شهر العسل.. نهاية مأساوية لعروسين في زلزال المغرب.. تفاصيل

طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية.. صحية وشهية

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ